Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: переход Влашича в «Зенит» — это из области фантастики, и я на стороне Малкома

Орлов: переход Влашича в «Зенит» — это из области фантастики, и я на стороне Малкома
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Зенит».

«Зенит» бы не отказался от Влашича. Но его переход – это из области фантастики. Какие-то болельщики придумывают, называют суммы. Во-первых, у Влашича хорошая жизнь в ЦСКА. Это игрок сборной Хорватии, и у него немало предложений из-за рубежа. Думаю, он скорее туда уедет, чем в «Зенит», если вообще уедет.

Они с Малкомом абсолютно разные по игре. И я всё-таки на стороне Малкома. Если он наберёт форму, то будет разнообразнее Влашича. Почему-то не набирает форму, болеет. Вторая Лига чемпионов, и он опять не играет. Но что поделаешь», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Орлов: не взять Дзюбу – ошибка, Джикия даже защитниками не умеет руководить
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020