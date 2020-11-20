Орлов: переход Влашича в «Зенит» — это из области фантастики, и я на стороне Малкома
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Зенит».
«Зенит» бы не отказался от Влашича. Но его переход – это из области фантастики. Какие-то болельщики придумывают, называют суммы. Во-первых, у Влашича хорошая жизнь в ЦСКА. Это игрок сборной Хорватии, и у него немало предложений из-за рубежа. Думаю, он скорее туда уедет, чем в «Зенит», если вообще уедет.
Они с Малкомом абсолютно разные по игре. И я всё-таки на стороне Малкома. Если он наберёт форму, то будет разнообразнее Влашича. Почему-то не набирает форму, болеет. Вторая Лига чемпионов, и он опять не играет. Но что поделаешь», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
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