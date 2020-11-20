Лунёв: в Лиге чемпионов «Зениту» немного не везёт

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов и Российской Премьер-Лиге.



«С трибуны и скамейки видно было, что ребятам тяжеловато. Плюс в России команды к нам приноровились, отлично знают наши сильные и слабые стороны. Слава богу, что в РПЛ результат более-менее есть, с учётом того, что играем ещё и в Лиге чемпионов, а многие наши ребята — за сборные, то есть практически без пауз.

С другой стороны, это наша работа. Футболисты за неё получают зарплату. Так что грех жаловаться. Да, непросто, но это же наш осознанный выбор. Сейчас, конечно, много сводится к восстановлению, тем не менее считаю, результат и качество всё равно должны оставаться. Вне зависимости от усталости. Поэтому для нас никаких отговорок не может быть. Думаю, всё в конечном счёте окажется хорошо.



Лига чемпионов? Там нам немного не везёт. Но тут каждый сам кузнец своего счастья. Где-то могли сыграть иначе, тогда и удача, возможно, улыбнулась бы. В этом году «Зениту» досталась более сложная группа, чем в прошлом? Я так не считаю. «Лейпциг» и «Боруссия» примерно равнозначны. Плюс-минус команды одного класса. Остальных нет особого смысла сравнивать. В Лиге чемпионов есть только каждый конкретно взятый матч. Причём на него можно выйти и выиграть даже у «Реала», как это недавно сделал «Шахтёр». Вторым составом взяли и победили. Поэтому любые сравнения на мой взгляд — всё это ерунда.



Три игры — это три финала. На них надо выходить с мыслью о победе. Если, конечно, хочешь выступать в евровесне. В любом случае в этих играх необходимо выкладываться на все сто процентов. Весной тогда легче не будет? Ну а чем мы утяжелим себе жизнь? Если же хочется спокойно играть раз в неделю, тогда надо идти в другие команды", — цитирует Лунёва «Матч ТВ».