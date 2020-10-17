Семак: Лунёв тренируется в общей группе. До лучших кондиций ему ещё надо работать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы с матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1) прокомментировал состояние голкипера Андрея Лунёва.

«Андрей уже тренируется с нами в общей группе. До лучших кондиций ему ещё надо работать. Кто будет играть дальше, посмотрим. На данный момент Кержаков игрок основного состава, но и Васютин, и Лунёв, естественно, окажут ему достойную конкуренцию. Кто будет играть дальше, посмотрим исходя из их состояния», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На 16-й минуте матча Вячеслав Караваев первым успел на отскок и открыл счёт. На 24-й минуте «Зенит» расчертил в штрафной площади гостей комбинацию, которую завершил точным ударом Александр Ерохин. Во втором тайме «Сочи» удалось отыграть один мяч. Вышедший на замену Кирилл Заика на 57-й минуте распечатал ворота Михаила Кержакова. На 65-й минуте на поле вышел новичок «Зенита» Вендел. На 93-й минуте финальную точку поставил Дуглас Сантос.