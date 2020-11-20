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Флик — о невызове в сборную Германии Мюллера и Боатенга: решение Лёва нужно уважать

Флик — о невызове в сборную Германии Мюллера и Боатенга: решение Лёва нужно уважать
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который ранее работал ассистентом Йоахима Лёва в сборной Германии, прокомментировал невызов в национальную команду полузащитника Томаса Мюллера и защитника Жерома Боатенга.

«Ситуация для всех ясна. Йохи Лёв и его тренерский штаб приняли решение, нужно его уважать. Не моя работа судить об этом. Я счастлив, что они в моей команде. Это два хороших игрока», — приводятся слова Флика в "твиттере" Bayern & Germany.

Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Мюллера и Боатенга в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.

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