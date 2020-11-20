Анчелотти: я бы с удовольствием ещё раз поработал с Хедирой

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции в преддверии встречи 9-го тура АПЛ с «Фулхэмом» поделился мнением об игре полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры.
«У меня хорошая память о Хедире по совместной работе в мадридском „Реале“. Он фантастический профессионал. Я бы с удовольствием поработал с ним. В моей карьере были фантастические игроки, у меня хорошая память о них, но прийти в „Эвертон“ — это совсем другое дело», — приводит слова итальянца BBC.
Сами Хедира два года работал под руководством Анчелотти в мадридском «Реале», став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014. С 2015 года немецкий полузащитник является игроком туринского «Ювентуса». За это время он 5 раз выиграл Серию А и трижды Кубок Италии. Его контракт со «старой синьорой» действует до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего немца в € 4 млн.
Матч «Фулхэм» — «Эвертон» состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск.
- 20 ноября 2020
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:55
-
18:44
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:32
-
18:21
-
18:19
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:54
-
17:54
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:23
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:12
-
17:00
-
16:39
-
16:36
-
16:26