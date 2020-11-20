Моуринью: будь у меня машина времени — вновь подписал бы контракт с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о первом годе работы в качестве рулевого «шпор».

«У меня нет запасённых речей по этому поводу. Единственное, что я могу сказать, — это то, что если бы я мог путешествовать во времени и вернуться в 20 ноября 2019 года, то я бы обязательно вновь подписал этот контракт со „шпорами“.



Это был очень странный год. Это год в календаре, но это не год в футболе. Порой мы месяцами не тренировались. Мы доигрывали сезон не так, как обычно. Наконец, у нас не было предсезонной подготовки, к которой мы привыкли. Так что это не похоже на обычный год работы, совсем нет. Но я счастлив, очень счастлив в клубе, очень доволен решением, которое я принял год назад. Я хотел бы через год говорить с вами уже о двух годах совместной работы», — приводит слова португальца официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».



Матч 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 21 ноября. Начало встречи – в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Горожане» набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (17) — на втором месте.