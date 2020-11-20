Лодыгин: почему не сложилось с «Торпедо»? Что значит — «почему»? Это ФНЛ

Вратарь Юрий Лодыгин, являющийся свободным агентом, рассказал о предложениях, которые ему поступали совсем недавно.

«Утром просыпаюсь, звонят, пишут друзья и знакомые: «О, Юра, тебя зовут в «Торпедо». А я вообще не в курсе, что происходит. Дома сижу, в футбик играю, на тренировки езжу. Говорю: «Я ни с кем не разговаривал. Общался только со своим агентом, и точно не о «Торпедо». И, представьте себе, вечером мне как раз звонят из «Торпедо». Как вообще такое возможно? Не понимаю.



Почему не сложилось с «Торпедо»? Что значит — «почему»? Это ФНЛ. Я лучше здесь, в Греции, останусь и закончу в своём клубе, чем буду играть в ФНЛ.

Был ли кто-то кроме «Торпедо»? Была Турция. Но в это трансферное окно я очень сильно ждал Испанию. Был очень близок к переходу в «Уэску» и «Кадис». Мы с ними встречались, даже зарплату обсудили. Но у них всплыли проблемы с контрактами. Они хотели разорвать соглашения с некоторыми футболистами, чтобы взять меня, но не смогли из-за УЕФА. Была ещё «Сельта», но у них в приоритете испаноговорящие игроки. Хотя не понимаю почему", — цитирует Лодыгина Sport24.