Хавбек «Зенита» Вендел получил травму и точно не сыграет с «Ахматом»
Сезар Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о травме 23-летнего бразильца. Хавбек пропустит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги из-за повреждения, полученного в расположении олимпийской сборной Бразилии.
«Сколько времени пропустит Вендел? Точно не знаю, но следующий матч за «Зенит» он не сыграет», — цитирует Барбьери Sport24.
«Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября. Вендел присоединился к «Спортингу» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
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