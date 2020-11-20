Сульшер — о Гринвуде: иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперёд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился видением ситуации относительно состояния нападающего Мэйсона Гринвуда.
«Мэйсону всего 19 лет, а он провёл невероятный год. Если вернёмся на год назад, вспомним, что я не включил его в состав на матч Кубка английской лиги с «Челси». И вот как далеко он зашёл сейчас. Иногда необходимо сделать шаг назад, чтобы сделать два вперёд.
Гринвуд забил уже 19 мячей за основную команду, дебютировал в сборной Англии. Добился невероятного прогресса. Конечно, все заголовки будут посвящены этой теме, если Гринвуд забьёт или не сыграет. Любому человеку позволено быть не в порядке. Если тебе нехорошо, ты не можешь тренироваться. Он не работал 8 или 9 дней.
Начинаем приводить его в порядок. У меня нет сомнений в его качествах. У Гринвуда очень светлая голова, а его талант уже все видели», – приводит слова норвежца BBC.
Из-за болезни Гринвуд пропустил большую часть ноябрьской международной паузы. В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 19-летний англичанин в восьми матчах забил два мяча.
Завтра, 21 ноября, в матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вест Бромвич Альбион». Начало — в 23:00 мск.
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