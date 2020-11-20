Рабаданов: в «Спартаке» мой контракт отправили Цорну. Сказал, что не знает такого игрока

18-летний полузащитник «Уфы» Магомедэмин Рабаданов рассказал, почему покинул «Спартак».
«Зимой 2019 года я ждал, что меня начнут подтягивать в молодёжку. По сути, я даже не тренировался с молодёжным составом, хотя многие ребята 2002 года рождения ездили на сборы с командой. Меня никак не брали, говорили, что мол, ещё полтора года до выпуска осталось. Я чувствовал, что могу играть хоть сейчас. Я был в зоне комфорта в команде 2002 года, нужно было из неё выходить. Можно сказать, что чувствовал себя слишком легко в «Спартаке».
Летом мой контракт отправили генеральному директору, на тот момент — Томасу Цорну. Но Цорн сказал, что не знает такого игрока. Я не стал ждать, что будет дальше и решил действовать. Узнал, что в «Уфе» дают шанс молодым, видел, как Никита Белоусов ездил на летние сборы. Верил, что дадут шанс и возможность себя проявить. Я сам позвонил агенту, спросил, есть ли вариант перейти в «Уфу», он всё согласовал. Получается, что я сам напросился в «Уфу», — приводит пресс-служба «Уфы» слова Рабаданова.
- 20 ноября 2020
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