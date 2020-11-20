Стив Брюс: высказывания агента Альмирона граничат с нелепостью

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс высказался о недавних заявлениях агента полузащитника «сорок» Мигеля Альмирона.
«Я не мог пропустить эти высказывания, потому что они были настолько возмутительны, что граничили с нелепостью.
Если бы это был Мигель, с которым я имею удовольствие работать в течение последних 15 месяцев, стучащийся в мою дверь и имеющий проблему, я бы выслушал его.
Агент, который два года назад уже заработал на игроке, вероятно, снова пытается получить прибыль и увезти его куда-то ещё. Это просто чрезвычайно неуважительно по отношению ко всем заинтересованным сторонам, и к нашему клубу в частности.
Я, конечно, поговорю с Альмироном насчёт этой ситуации. Мигель — невероятный профессионал и прекрасно относится ко всем моим требованиям. А агент доказывает мне, что он дилетант, который хочет снова быстро заработать. Это довольно смешно», — цитирует Брюса BBC.
Мигель Альмирон перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» из клуба MLS «Атланта Юнайтед» 31 января 2019 года за € 24 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Англии парагваец провёл за «сорок» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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