Агент Альмирона: если бы не пандемия, Мигель мог бы перейти из «Ньюкасла» в «Атлетико»
Агент парагвайского полузащитника «Ньюкасла» Мигеля Альмирона Даниэл Кампос рассказал о будущем игрока.
«Мадридский «Атлетико» следил за Альмироном, но конкретного предложения не поступило. Когда все вернётся в норму, Мигель сделает качественный рывок.
Мигель прекрасно работает в «Ньюкасле» и сборной Парагвая. Если бы не пандемия коронавируса, он бы играл в другом клубе. Возможно, он хотел бы играть в команде, которая много владеет мячом. Может быть, в июне этот трансфер состоится», – сказал Кампос в эфире парагвайской радиостанции Futgol 970.
Мигель Альмирон перешёл в «Ньюкасл» из клуба MLS «Атланта Юнайтед» в 2019 году. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Альмирон провёл за «сорок» семь матчей.
Роберт Левандовски – лучший игрок в 2020 году по версии World Football Summit
Рекомендуем вам
- 17 ноября 2020
-
05:41
-
05:26
-
04:51
-
04:39
-
04:15
-
03:53
-
03:41
-
03:17
-
02:52
-
01:12
-
00:36
-
00:31
-
00:19
-
00:16
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22
-
23:16
-
23:15
-
23:09
-
23:06
-
22:45
-
22:36
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:59
-
21:51
-
21:42
-
21:26
-
21:25
-
20:58
-
20:52
-
20:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам