Агент Альмирона: если бы не пандемия, Мигель мог бы перейти из «Ньюкасла» в «Атлетико»

Агент парагвайского полузащитника «Ньюкасла» Мигеля Альмирона Даниэл Кампос рассказал о будущем игрока.

«Мадридский «Атлетико» следил за Альмироном, но конкретного предложения не поступило. Когда все вернётся в норму, Мигель сделает качественный рывок.



Мигель прекрасно работает в «Ньюкасле» и сборной Парагвая. Если бы не пандемия коронавируса, он бы играл в другом клубе. Возможно, он хотел бы играть в команде, которая много владеет мячом. Может быть, в июне этот трансфер состоится», – сказал Кампос в эфире парагвайской радиостанции Futgol 970.

Мигель Альмирон перешёл в «Ньюкасл» из клуба MLS «Атланта Юнайтед» в 2019 году. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Альмирон провёл за «сорок» семь матчей.