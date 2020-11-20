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Килиан Мбаппе вошёл в пятёрку лучших бомбардиров «ПСЖ» за всю историю клуба

Килиан Мбаппе вошёл в пятёрку лучших бомбардиров «ПСЖ» за всю историю клуба
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Франции с «Монако» и занял пятое место в списке лучших бомбардиров парижской команды за всю историю существования клуба, сообщает Get French Football News. У 21-летнего француза 99 голов за «ПСЖ».

Лидирует в списке голеадоров команды форвард Эдинсон Кавани, на его счету 200 забитых мячей. Следом за ним расположился нападающий Златан Ибрагимович (156). В тройку входит форвард Педру Паулета (109). На четвёртом месте — форвард Доминик Рошто (100).

Парижане подошли к матчу с «Монако» с серией из восьми побед. Подопечные Томаса Тухеля набрали в 10 турах 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе монегасков 17 очков, они на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1. В тройку лидеров входят «Лилль» и «Марсель».

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