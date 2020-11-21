Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-президент «Монако» Васильев высказался о будущем Мбаппе

Экс-президент «Монако» Васильев высказался о будущем Мбаппе
Футбол / Франция 0

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о будущем нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который ранее выступал за монегасков.

По его мнению, Мбаппе близок к уходу из парижского клуба. «Ему предстоит принять очень важное решение. Сейчас он, кажется, более склонен к тому, чтобы покинуть „ПСЖ“. Нет ничего удивительного — Килиан молод, и он хочет выигрывать титулы.

Килиан амбициозен. Он хочет выиграть всё, побить все рекорды. Если завтра «ПСЖ» сможет предложить ему действительно перспективный проект, в котором он будет чувствовать себя комфортно и иметь возможности для развития, дающие гарантии, что он сможет выиграть всё в своей карьере, тогда появятся причины для продления контракта", — цитирует Васильева Marca.

«Его будущее предопределено». Рами уверен, что Мбаппе покинет «ПСЖ» летом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020