«Будут последствия». Артета недоволен утечкой информации о драке между Луисом и Себальосом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен утечкой информации о конфликте между защитником Давидом Луисом и полузащитником Даниелем Себальосом на тренировке.
«Мне не нравится, что об этом инциденте стало известно. Я выясню, откуда это исходит. Это полностью противоречит тому, что я ожидаю друг от друга – конфиденциальности, которая нам нужна. Будут последствия», — приводит слова Артеты Goal.
Ранее The Athletic сообщил, что Давид Луис во время тренировки набросился на Дани Себальоса после жёсткого отбора мяча. По данным источника, бразилец ударил испанца в лицо. В итоге Себальос упал, у него пошла из носа кровь. Испанец попытался ответить обидчику, но их разняли одноклубники.
В этом сезоне Луис в 8 матчах за «Арсенал» забил один мяч. Себальос, арендованный у мадридского «Реала», провёл в нынешнем сезоне 11 матчей. 22 ноября «Арсенал» сыграет с «Лидсом» в 9-м туре АПЛ.
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