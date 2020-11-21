«Манчестер Юнайтед» сообщил о кибератаке на свои системы накануне матча с «Вест Бромвичем»

«Манчестер Юнайтед сообщил о кибератаки на свои системы.
«Хотя это изощренная операция организованных киберпреступников, клуб имеет обширные протоколы и процедуры для такого происшествия и подготовился к этому риску. Наша киберзащита определила атаку и отключила затронутые системы, чтобы ограничить ущерб и защитить данные. Медиа-каналы клуба, включая наш сайт и приложение, не пострадали, и в настоящее время мы не знаем о каких-либо нарушениях личных данных, связанных с нашими фанатами и клиентами. Все критически важные системы, необходимые для проведения матчей на «Олд Траффорд», остаются безопасными и работоспособными, и завтрашняя игра с «Вест Бромвичем» состоится», — говорится в заявлении на официальном сайте.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвичем» состоится 21 ноября.
- 21 ноября 2020
-
03:11
-
02:34
-
02:15
-
01:59
-
01:37
-
01:11
-
00:54
-
00:51
-
00:36
-
00:35
-
00:18
-
00:04
- 20 ноября 2020
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:19
-
22:14
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
21:37
-
21:37
-
21:26
-
21:20
-
21:04
-
21:03