«Манчестер Юнайтед» сообщил о кибератаке на свои системы накануне матча с «Вест Бромвичем»

«Манчестер Юнайтед сообщил о кибератаки на свои системы.

«Хотя это изощренная операция организованных киберпреступников, клуб имеет обширные протоколы и процедуры для такого происшествия и подготовился к этому риску. Наша киберзащита определила атаку и отключила затронутые системы, чтобы ограничить ущерб и защитить данные. Медиа-каналы клуба, включая наш сайт и приложение, не пострадали, и в настоящее время мы не знаем о каких-либо нарушениях личных данных, связанных с нашими фанатами и клиентами. Все критически важные системы, необходимые для проведения матчей на «Олд Траффорд», остаются безопасными и работоспособными, и завтрашняя игра с «Вест Бромвичем» состоится», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвичем» состоится 21 ноября.