Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» состоится 20 января

Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» пройдёт 20 января 2021 года, сообщается на официальном сайте неаполитанцев.



Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия, на котором свои домашние матчи проводит «Сассуоло».



Напомним, действующим обладателем Суперкубка Италии является римский «Лацио», который обыграл туринский «Ювентус» в предыдущем розыгрыше турнира со счётом 3:1. Для туринского клуба предстоящий матч за Суперкубок страны станет девятым подряд. «Наполи» будет бороться за трофей в четвёртый раз.

«Ювентус» — восьмикратный обладатель Суперкубка Италии (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018). Неаполитанцы выигрывали трофей дважды (1990, 2014).