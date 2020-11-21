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Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» состоится 20 января

Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» состоится 20 января
Футбол / Италия 0

Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» пройдёт 20 января 2021 года, сообщается на официальном сайте неаполитанцев.

Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия, на котором свои домашние матчи проводит «Сассуоло».

Напомним, действующим обладателем Суперкубка Италии является римский «Лацио», который обыграл туринский «Ювентус» в предыдущем розыгрыше турнира со счётом 3:1. Для туринского клуба предстоящий матч за Суперкубок страны станет девятым подряд. «Наполи» будет бороться за трофей в четвёртый раз.

«Ювентус» — восьмикратный обладатель Суперкубка Италии (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018). Неаполитанцы выигрывали трофей дважды (1990, 2014).

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