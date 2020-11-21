Неймар полностью восстановился после травмы и выйдет с «Лейпцигом» в стартовом составе

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель на пресс-конференции после матча 11-го тура чемпионата Франции с «Монако» (2:3) сообщил, что нападающий Неймар полностью восстановился после травмы и готов выйти в стартовом составе на встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
Напомним, 13 ноября Неймар покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения. Форвард получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов. Бразильский футболист был заменён на 26-й минуте встречи с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Сообщалось, что у бразильца проблемы с приводящей мышцей. В «ПСЖ» были недовольны вызовом травмированного Неймара в сборную Бразилии.
В нынешнем сезоне Неймар в 5 матчах французской Лиги 1 забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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