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«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» и вышли на второе место в турнирной таблице ФНЛ

«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» и вышли на второе место в турнирной таблице ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 23-м туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» на своём поле принимал «Крылья Советов». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Матч прошёл на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

Единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков. После этого судья наградил жёлтыми карточками игроков «СКА-Хабаровска» — защитника Романа Мануйлова, полузащитников Ираклия Квеквескири и Максима Мартусевича, нападающего Эдуарда Булию. У «Крыльев Советов» был наказан полузащитник Данила Смирнов.

«Крылья Советов» набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Подопечные Сергея Юрана (34) остались на восьмом месте. Лидером первенства является «Нижний Новгород» (51).

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
21 ноября 2020, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Голенков – 14'
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