«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» и вышли на второе место в турнирной таблице ФНЛ

В 23-м туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» на своём поле принимал «Крылья Советов». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Матч прошёл на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.



Единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков. После этого судья наградил жёлтыми карточками игроков «СКА-Хабаровска» — защитника Романа Мануйлова, полузащитников Ираклия Квеквескири и Максима Мартусевича, нападающего Эдуарда Булию. У «Крыльев Советов» был наказан полузащитник Данила Смирнов.



«Крылья Советов» набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Подопечные Сергея Юрана (34) остались на восьмом месте. Лидером первенства является «Нижний Новгород» (51).