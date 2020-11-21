Пятницкий: Романцев говорил, что тренер не может разговаривать с игроками на разных языках

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от предстоящего дерби 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».
«В «Динамо» недавно сменился тренер, что вызвало эмоциональный порыв у команды. Но всё-таки мне кажется, что сейчас «Спартак» — более цельная команда, лучше понимающая, во что следует играть. Фаворитом матча назвал бы «Спартак». Требуется кропотливая работа, чтобы выработать стратегию и у команды появился стиль. Мне кажется, с этой точки зрения «Спартак» в более выгодном положении. Всё-таки Доменико Тедеско работает с командой уже больше года.
Обычно после перерыва, связанного с матчами сборных, достаточно сложно привести команду к одному знаменателю. Думаю, игра не будет богатой на голевые ситуации, но «Спартак» свой шанс реализует.
Я вообще не сторонник приглашения иностранных тренеров. Олег Романцев всегда говорил, что тренер не может разговаривать с игроками на разных языках. У нас есть способные тренеры, нужно привлекать их и давать им шанс», — цитируют Пятницкого «Известия».
21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Динамо». Начало встречи – в 19:00 мск.
- 21 ноября 2020
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