Жозе Моуринью: сейчас я даже счастливее, чем был, когда получил работу в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сказал, что по-прежнему совершенствуется в профессии.
«Сейчас я даже счастливее, чем был, когда получил работу. Это прекрасное чувство. Если спросят: „Видите ли вы себя здесь через год?“, я буду знать ответ, потому что мне очень хорошо в „Тоттенхэм Хотспур“. Мы находимся в начале пути. „Ливерпулю“ понадобилось пять лет, чтобы добиться желаемого. „Манчестер Сити“ на этом пути десять лет, „Челси“ — двадцать.
Если у тебя не пропадает страсть к работе, ты будешь становиться лучше. В этой работе росту способствует накопление опыта. Этот год для меня — год нового опыта. Особенный год, с изоляцией и последствиями коронавируса. Всё так странно. Мы все стремимся к совершенству, но оно недостижимо. Мы далеки от совершенства. Мы не идеальная команда. Мы уже гораздо лучше, чем были, но нам предстоит долгий путь», — приводит слова Моуринью Goal.com.
- 21 ноября 2020
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