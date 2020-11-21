Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства России

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 17-й минуте главный арбитр встречи Ваге Чичилян назначил пенальти в ворота казанского «Рубина», и его успешно реализовал защитник «Зенита» Данила Хотулёв. Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 9 матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 27 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Казанский «Рубин» (21) — на 4-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (22) и «Локомотив» (22).

Россия - Молодёжное первенство. 10-й тур
21 ноября 2020, суббота. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин-мол.
Казань
1:0 Хотулёв – 17' (пен)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020