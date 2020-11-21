«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства России
В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 17-й минуте главный арбитр встречи Ваге Чичилян назначил пенальти в ворота казанского «Рубина», и его успешно реализовал защитник «Зенита» Данила Хотулёв. Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 9 матчей.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 27 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Казанский «Рубин» (21) — на 4-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (22) и «Локомотив» (22).
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