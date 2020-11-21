«Ахмат» — «Зенит»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ, Дзюба без капитанской повязки

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Зенит».



«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.



Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Богосавац, Иванов, Кадыров, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.



Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Прохин, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Шамкин, Малком.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 30 очков в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (23) — на 7-м месте.