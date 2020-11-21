«Астон Вилла» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 9-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Конса, Баркли, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Хассан, Уоткинс.
Запасные: Стир, Эль-Мухамади, Тейлор, Эль-Гази, Хурихейн, Накамба, Бертран Траоре.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уайт, Лампти, Уэбстер, Данк, Марч, Биссума, Гросс, Лаллана, Мопе, Уэлбек.
Запасные: Стил, Бёрн, Велтман, Моламби, Альсате, Коннолли, Джаханбакш.
«Львы» набрали 15 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (6) — на 16-м месте.
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