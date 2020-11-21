«Челси» одержал победу в матче с «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 10-й минуте матча. После розыгрыша углового полузащитник Мэйсон Маунт прострелил мяч во вратарскую, где в борьбе с защитником Бенджамином Чилвелом мяч в свои ворота отправил аргентинский защитник хозяев Федерико Фернандес.

Видео автогола Фернандеса:

Окончательный результат был установлен на 65-й минуте. Немецкий нападающий «аристократов» Тимо Вернер разогнал атаку и выкатил мяч точно на нападающего Тэмми Абрахама. 23-летний англичанин пробил впритирку со штангой, забив уже третий гол в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео гола Тэмми Абрахама:

Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 18 очков и по этому показателю сравнялись с лидером турнирной таблицы АПЛ — «Лестер Сити». «Сороки» (11) — на 13-м месте.