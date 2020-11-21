«Локомотив» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер.
Запасные: Савин, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, Костадинов, Кангва, Громыко, Ковалёв, Аджоев.
Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Арсенал».
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