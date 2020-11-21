«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 10-го тура испанской Примеры.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Триппьер, Савич, Хименес, Коке, Сауль, Карраско, Льоренте, Фелиш, Корреа.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, де Йонг, Пьянич, Педри, Месси, Дембеле, Гризманн.
Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Барселона».
Главным арбитром матча назначен Хосе Мунуэра Монтера. Ассистировать ему будут Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Франсиско Саэс Виталь.
«Атлетико» набрал в семи турах чемпионата Испании 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на девятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19). Действующим чемпионом является мадридский «Реал».
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