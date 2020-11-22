«Машины спят?» «Герта» отреагировала на покер Холанда в свои ворота
«Герта» прокомментировала покер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в свои ворота в матче 8-го тура чемпионата Франции (2:5).
«Проснулся сегодня от приятного сюрприза и закончил день четырьмя голами и хорошей победой!» — написал Холанд в своём «твиттере». «Герта» прокомментировала эту запись следующим образом: «Машины спят?».
«Боруссия» набрала в 8 матчах 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» (7) располагается на 13-м месте.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд провел 7 матчей, забив 10 голов и сделав 2 результативные передачи.
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