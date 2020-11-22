Гендиректор «Аталанты»: у Миранчука будет время, он пользуется доверием тренера и клуба

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал положение полузащитника команды Алексея Миранчука, который получает мало игровой практики после перехода из «Локомотива».
«Безусловно, тренер лучше нас знает, какова динамика футболистов и как они работают на тренировках. У Миранчука будет время в следующих матчах, так как он пользуется доверием тренера и клуба. В этот момент мы должны использовать игроков очень внимательно, потому что у нас будет много встреч за короткое время» — цитирует Марино CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport.
25-летний Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа 2020 года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт был подписан по схеме «4+1», заработная плата Миранчука составляет € 1,7 млн в год. Алексей провёл два матча в Серии А (оба — после выхода на замену) и забил один гол.
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