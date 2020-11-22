Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Икер Касильяс назвал худшее воспоминание о «Реале»

Икер Касильяс назвал худшее воспоминание о «Реале»
Футбол / Испания 0

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс назвал худшее воспоминание о мадридском клубе, а также рассказал о проблемах с сердцем.

«Худшее воспоминание о „Реале“ — мой уход из клуба. Думаю, это было несопоставимо ни с уровнем клуба, ни со статусом игрока, который был там очень долго. Я ушёл расстроенным.

Что касается проблем с сердцем, которые возникли у меня в „Порту“, чувствовал такую сильную боль в груди, что казалось, будто эта сила раздавливает грудную клетку. Самое обидное, что накануне я активно тренировался и летал от одной штанги к другой, а на следующий день не мог пройти восемь метров от кровати до ванной. Могло ли сказаться давление, которое испытывал много лет? Оно было со мной с 15 лет. Но в последние годы карьеры я наслаждался футболом без всякого давления. Его не было», — приводит слова Касильяса El Pais.

Икер Касильяс: был бы рад вернуться в «Реал»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020