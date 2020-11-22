Икер Касильяс назвал худшее воспоминание о «Реале»

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс назвал худшее воспоминание о мадридском клубе, а также рассказал о проблемах с сердцем.
«Худшее воспоминание о „Реале“ — мой уход из клуба. Думаю, это было несопоставимо ни с уровнем клуба, ни со статусом игрока, который был там очень долго. Я ушёл расстроенным.
Что касается проблем с сердцем, которые возникли у меня в „Порту“, чувствовал такую сильную боль в груди, что казалось, будто эта сила раздавливает грудную клетку. Самое обидное, что накануне я активно тренировался и летал от одной штанги к другой, а на следующий день не мог пройти восемь метров от кровати до ванной. Могло ли сказаться давление, которое испытывал много лет? Оно было со мной с 15 лет. Но в последние годы карьеры я наслаждался футболом без всякого давления. Его не было», — приводит слова Касильяса El Pais.
- 22 ноября 2020
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