Икер Касильяс: был бы рад вернуться в «Реал»
Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс признался, что хотел бы вернуться в мадридский клуб.
«Был бы рад вернуться в „Реал“ и передать те ценности, которым меня учили в детстве. Никогда не закрою эту дверь», — приводит слова Касильяса Movistar.
Напомним, 4 августа Касильяс объявил о завершении профессиональной карьеры. Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» Касильяс завоевал 18 трофеев, пять раз становился чемпионом Испании, а также завоевал два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов.
В составе «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Касильяс — дважды чемпион Португалии, обладатель национального Кубка и Суперкубка.
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