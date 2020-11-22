Жерар Пике может пропустить до полугода из-за травмы

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (0:1). В середине второго тайма на ногу Пике упал форвард «матрасников» Анхель Корреа.



Пике смог уйти с поля только с помощью врачей, при этом защитник хромал. Поле он покидал в слезах. Вместо него на 62-й минуте на поле вышел Сержиньо Дест. По информации Sport.es, из-за травмы испанец может пропустить до полугода. В лучшем случае ожидается, что Пике получил растяжение связок, как было сказано в первоначальном диагнозе, что потребует около двух месяцев отсутствия на поле. Есть опасения, что подтвердится худший расклад и потребуется хирургическое вмешательство, увеличивающее сроки на четыре-шесть месяцев.

«Барселона» выступила с заявлением о травме Пике. Ранее игрок покинул поле в слезах