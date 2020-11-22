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«Ротор» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ротор» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В Волгограде завершился матч 15-го тура РПЛ. «Ротор» на стадионе «Волгоград Арена» сыграл вничью с «Уралом», встреча закончилась со счётом 0:0. Опасных моментов в матче было немного, зато арбитр показал игрокам восемь жёлтых карточек.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Урал».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду вошли ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Ротор» набрал восемь очков, клуб из Волгограда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (16) находится на 11-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Урал» будет принимать «Сочи», а «Ротор» отправится в гости к московскому «Спартаку».

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
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