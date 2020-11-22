Уилдер — об очередном поражении «Шеффилд Юнайтед»: я беру всю ответственность на себя

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер после матча 9-го тура английской Премьер-лиги высказался о положении своей команды в турнирной таблице АПЛ.
«Шеффилд Юнайтед» должен продолжать бороться. Никто, кроме нас самих, нам не поможет. Это безжалостно и жестоко. Никто не побеспокоится о нас, кроме нас самих и наших фанатов. Ради болельщиков мы должны стараться исправить наше положение в таблице.
Я беру на себя ответственность за все результаты команды. Нам всем больно за сегодняшний результат. Мы должны взять себя в руки и снова стать одним целым. Я главный тренер, и игроки ожидают от меня активных действий. На этой неделе моё отношение к нашей игре стало позитивнее", — приводит слова главного тренера «клинков» BBC.
Подопечные Криса Уилдера набрали одно очко и занимают 20-е, последнее, место в турнирной таблице АПЛ.
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