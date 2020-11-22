Анчелотти: честно говоря, я не ожидал от Калверт-Льюина такой результативности

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результативность нападающего «ирисок» Доминика Калверт-Льюина. В матче 9-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:2) 23-летний англичанин забил два мяча и вырвался в лидеры бомбардирской гонки.
«Сейчас Калверт-Льюин действительно стал играть ярко выраженного центрфорворда. Он готов бороться за каждый мяч, который прибывает в чужую штрафную площадь. У него действительно всё хорошо. Честно говоря, я не ожидал, что Доминик сможет на этом отрезке сезона забивать с такой последовательностью.
Я надеюсь на то, что он будет участвовать в борьбе за „Золотую бутсу“, потому что это было бы замечательно для нас! Чтобы выиграть эту индивидуальную награду, надо забивает много голов — это было бы хорошо не только для Калверт-Льюина, но также и для нашего клуба», — приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.
На счету Калверт-Льюина 10 голов в 9 матчах английской Премьер-лиги.
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