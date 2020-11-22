Игорь Дивеев: при падении в матче с Сербией сразу почувствовал, что сломал нос

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил обстоятельства травмы, которую он получил во время матча Лиги наций со сборной Сербии (0:5). После матча у Дивеева диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа. Несмотря на повреждение, Дивеев вышел на поле в матче 15-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1). При этом защитник даже не стал использовать защитную маску.

«В маске мне было некомфортно играть. Решил выйти так, как мне будет удобнее. Я в ней ничего не видел. Когда бил головой, то из-за маски удар отдавал в нос, и он начинал болеть. Поэтому перед выходом на поле я её снял.

Сегодня никаких болевых ощущений не было. Играл как обычно, ни о чём не думая. Да, сначала боялся идти в верховые единоборства, но ничего. Нормально! В конце уже и верхом начал больше играть, потому что надоело. Почему все борются, а я не могу?! Пошёл сам в единоборства.

Что почувствовал при падении в матче с Сербией? При падении приземлился на шею, но сначала вообще ничего не понял. Сразу только почувствовал, что сломал нос. Прибежал медицинский штаб, я им объяснил: «Похоже, нос сломан». Но сказал, что игру продолжать могу. И всё. Уже к минуте 30-й начала кружиться голова. В перерыве сказал об этом врачам. Они ответили: «Давай ты не будешь играть, лучше побережём». Передали Черчесову, и он меня заменил», — цитирует Дивеева Sport24.