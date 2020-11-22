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«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Лидсом»

«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Лидсом»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Лидс Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась безрезультативной ничьей — 0:0.

«Арсенал» доигрывал матч вдесятером — на 51-й минуте матча главный судья Энтони Тейлор удалил игрока «канониров» Николя Пепе. Ивуарийский полузащитник гостей откровенно боднул вингера «павлинов» Эгзияна Алиоски в голову. Арбитр сначала не заметил момент нарушения, но, прибегнув к помощи VAR, удалил африканца.

Видео момента нарушения:

Это был первый за 16 лет матч между двумя командами в АПЛ. В 34-м туре сезона 2003/2004 «канониры» разгромили «павлинов» со счётом 5:0. Покер в той игре оформил нападающий Тьерри Анри.

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (13) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон
Удаления: нет / Пепе – 51'
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