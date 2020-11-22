«Лион» обыграл «Анже» и вышел на 2-е место Лиги 1
В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Анже» проиграл «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте матча забил нападающий лионской команды Тино Кадевере, ему ассистировал защитник Лео Дюбуа. На 49-й минуте судья после вмешательства VAR отменил пенальти, назначенный за фол против Дюбуа.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Амаури Делеру. Ему помогали ассистенты Бертран Жуанно и Кристоф Муйссе. Резервный — Марк Болланжье.
«Лион» в 11 матчах набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице французский Лиги 1. «Анже» (16) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (24).
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