«Ливерпуль» — «Лестер»: Жота удваивает преимущество хозяев. Видео

В настоящее время в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит заключительный матч воскресной программы 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». К 43-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.



На 41-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда португальский нападающий Диогу Жота ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео прекрасной игры на опережение в исполнении португальца:

Это уже четвёртый гол 23-летнего португальца в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В сентября 2020 года «Ливерпуль» заплатил «Вулверхэмптону» за Жоту — € 44,7 млн.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.