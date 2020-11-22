Жота, забив «Лестеру», установил историческое достижение

В настоящее время в Ливерпуле проходит заключительный матч воскресной программы 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Начался второй тайм — счёт 2:0 в пользу хозяев.



На 41-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда португальский нападающий Диогу Жота ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео исторического гола:

Благодаря этому голу Диогу Жота стал первым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить в каждом из своих первых четырёх домашних матчей в английской Премьер-лиге, сообщает Opta.



В сентября 2020 года «Ливерпуль» заплатил «Вулверхэмптону» за Жоту € 44,7 млн.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.