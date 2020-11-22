Жота, забив «Лестеру», установил историческое достижение

В настоящее время в Ливерпуле проходит заключительный матч воскресной программы 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Начался второй тайм — счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 41-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда португальский нападающий Диогу Жота ударом головой отправил мяч точно в цель.
Благодаря этому голу Диогу Жота стал первым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить в каждом из своих первых четырёх домашних матчей в английской Премьер-лиге, сообщает Opta.
В сентября 2020 года «Ливерпуль» заплатил «Вулверхэмптону» за Жоту € 44,7 млн.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.
- 22 ноября 2020
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
22:59
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:18
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:39
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
20:18
-
20:09
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:24