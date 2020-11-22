Тотальное невезение хозяев — в видеообзоре матча «Лидс Юнайтед» — «Арсенал»

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась безрезультативной ничьей — 0:0.
Большее количество опасных моментов создали хозяева — они трижды попадали в каркас ворот Берндта Лено, однако в итоге немецкий вратарь «канониров» оставил свои ворота на замке.
«Арсенал» доигрывал матч вдесятером — на 51-й минуте матча главный судья Энтони Тейлор удалил игрока «канониров» Николя Пепе. Ивуарийский полузащитник гостей явно боднул вингера «павлинов» Эгзияна Алиоски в голову. Арбитр сначала не заметил момент нарушения, но, прибегнув к помощи VAR, удалил африканца.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Арсенал»:
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (13) — на 11-м месте.
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