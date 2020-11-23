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Гаттузо взял на себя вину за домашнее поражение «Наполи» в матче с «Миланом»

Гаттузо взял на себя вину за домашнее поражение «Наполи» в матче с «Миланом»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо назвал возможные причины поражения его команды в домашней игре 8-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:3).

«Я должен быть ответственным за всё в «Наполи», каждый раз, когда мы подходим к большой игре, что-то происходит. Надо поднять планку, это только моя проблема, потому что, видимо, я не могу заставить команду подходить к определенным матчам правильно. Неслучайно мы создаём так много моментов в этих играх и не используем их. Мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем, выполнять работу, и это главная проблема.

Мы слишком много думаем о том, чего не хватает «Наполи», чего мы не делаем, что пошло против нас. Это не неудача. Дело в том, что мы не подходим к этим играм с должной решимостью, потому что лишь одной техники и качества игры недостаточно.

Дело в менталитете. Футбол – это взаимовыручка и сплоченность. Слишком много людей, которые ведут себя как профессора, хотят научить вас всему», — цитирует Гаттузо Football Italia.

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