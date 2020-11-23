Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арсен Венгер: я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры

Арсен Венгер: я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, за что любит футбол.

«Я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры. Я думаю: «Твоя очередь, друг мой». Но ведь я тоже смотрю футбол, мне это очень нравится. Причём мне легче, когда я смотрю другие игры на расстоянии. И мне это нравится, потому что футбол всегда непредсказуем. Это не похоже на театр — он начинается и заканчивается одинаково. Каждый вечер ходите на футбольный матч — это всегда по-разному», — приводит слова Венгера Daily Mail со ссылкой на BBC Radio 4.

В ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. «Арсенал» француз тренировал с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» завоевали 17 трофеев.

Арсен Венгер рассказал, почему никогда не станет спортивным директором «Арсенала»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020