Арсен Венгер: я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, за что любит футбол.
«Я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры. Я думаю: «Твоя очередь, друг мой». Но ведь я тоже смотрю футбол, мне это очень нравится. Причём мне легче, когда я смотрю другие игры на расстоянии. И мне это нравится, потому что футбол всегда непредсказуем. Это не похоже на театр — он начинается и заканчивается одинаково. Каждый вечер ходите на футбольный матч — это всегда по-разному», — приводит слова Венгера Daily Mail со ссылкой на BBC Radio 4.
В ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. «Арсенал» француз тренировал с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» завоевали 17 трофеев.
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