Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арсен Венгер рассказал, почему никогда не станет спортивным директором «Арсенала»

Арсен Венгер рассказал, почему никогда не станет спортивным директором «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не согласится на должность спортивного директора «канониров».

«Подумал бы, если бы мне предложили пост советника в совете директоров „Арсенала“, но не должность спортивного директора. Честно говоря, мне кажется, что в больших клубах существует дефицит знаний. Есть много способов добиться успехов в футболе. Например, способ „Баварии“, в которой весь успех зависит от людей, которые знают ценности клуба и передают их из поколения в поколение. Такими людьми являются Хёнесс, Румменигге и Беккенбауэр.

В Англии существует способ быстрых денег и быстрого успеха. Они оба могут работать. Мне нравится, когда в клубе есть преемственность», — приводит слова Венгера The Guardian.

Венгер: «Бавария» — сильнейшая команда Европы. «Реал» и «Барселона» сейчас слабы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020