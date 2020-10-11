Арсен Венгер рассказал, почему никогда не станет спортивным директором «Арсенала»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не согласится на должность спортивного директора «канониров».



«Подумал бы, если бы мне предложили пост советника в совете директоров „Арсенала“, но не должность спортивного директора. Честно говоря, мне кажется, что в больших клубах существует дефицит знаний. Есть много способов добиться успехов в футболе. Например, способ „Баварии“, в которой весь успех зависит от людей, которые знают ценности клуба и передают их из поколения в поколение. Такими людьми являются Хёнесс, Румменигге и Беккенбауэр.



В Англии существует способ быстрых денег и быстрого успеха. Они оба могут работать. Мне нравится, когда в клубе есть преемственность», — приводит слова Венгера The Guardian.

Венгер: «Бавария» — сильнейшая команда Европы. «Реал» и «Барселона» сейчас слабы