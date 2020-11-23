Клуб Бекхэма сделал предложение о трансфере Халка
34-летний нападающий «Шанхай СИПГ» Халк может продолжить карьеру в MLS, сообщает Todo Fichajes.
По данным источника, в услугах футболиста заинтересован «Интер Майами», совладельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб уже сделал предложение бразильцу.
Сообщалось, что на Халка претендует санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые готовы заключить с бразильцем контракт, по условиям которого он будет получать € 3 млн в год. При этом сроки соглашения не уточняются. Вернуть Халка пытается и «Порту», однако «драконы» уступают клубу из Санкт-Петербурга в финансовых возможностях.
Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
11:33
-
11:32
-
11:22
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
09:45
-
09:29
-
09:19
-
08:38
-
08:30
-
07:30
-
07:16
-
06:57
-
06:36
-
05:19
-
04:44
-
04:35
-
04:17
-
03:14
-
02:16
-
02:01
-
01:33
-
01:25
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:24
-
00:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам