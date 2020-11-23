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Клуб Бекхэма сделал предложение о трансфере Халка

Клуб Бекхэма сделал предложение о трансфере Халка
Футбол / Прочие турниры 0

34-летний нападающий «Шанхай СИПГ» Халк может продолжить карьеру в MLS, сообщает Todo Fichajes.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересован «Интер Майами», совладельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб уже сделал предложение бразильцу.

Сообщалось, что на Халка претендует санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые готовы заключить с бразильцем контракт, по условиям которого он будет получать € 3 млн в год. При этом сроки соглашения не уточняются. Вернуть Халка пытается и «Порту», однако «драконы» уступают клубу из Санкт-Петербурга в финансовых возможностях.

Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год
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