«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк ещё не определился со своим будущим в преддверии ухода из китайского клуба.
Как сообщает A Bola, 34-летний футболист получил предложение от своего бывшего клуба «Зенита». Сине-бело-голубые готовы заключить с бразильцем контракт, по условиям которого он будет получать € 3 млн в год. При этом сроки соглашения не уточняются.
Также вернуть Халка пытается «Порту», однако «драконы» уступают клубу из Санкт-Петербурга в финансовых возможностях. Португальцы предлагают форварду оклад в два раза меньше, но надеются, что желание выступать в Португалии перевесит заманчивое предложение «Зенита».
Ранее сообщалось, что агенты Халка связались с «Зенитом» относительно возможного возвращения игрока в команду.
Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
- 20 ноября 2020
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