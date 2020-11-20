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«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год

«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк ещё не определился со своим будущим в преддверии ухода из китайского клуба.

Как сообщает A Bola, 34-летний футболист получил предложение от своего бывшего клуба «Зенита». Сине-бело-голубые готовы заключить с бразильцем контракт, по условиям которого он будет получать € 3 млн в год. При этом сроки соглашения не уточняются.

Также вернуть Халка пытается «Порту», однако «драконы» уступают клубу из Санкт-Петербурга в финансовых возможностях. Португальцы предлагают форварду оклад в два раза меньше, но надеются, что желание выступать в Португалии перевесит заманчивое предложение «Зенита».

Ранее сообщалось, что агенты Халка связались с «Зенитом» относительно возможного возвращения игрока в команду.

Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Орлов: Халка можно взять в «Зенит», но с контрактом на год
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