Экс-спортдир «Спартака» рассказал, почему не состоялись переходы Адриена Силвы и Гуги

Бывший спортивный директор «Спартака» Антон Чистяков поделился подробностями о несостоявшихся переходах защитника Гуги («Атлетико Минейро») и хавбека Адриена Силвы («Сампдория»).



«Я давно вёл Гугу, несколько раз смотрел живьём, и он полностью вписывался в нашу схему и игровую философию. Гуга шёл под первым номером в нашем списке кандидатов на эту позицию. В любом случае игрок олимпийской сборной Бразилии — это штучный товар. То, что он не ушёл из «Атлетико Минейро» в это окно, ни о чём не говорит.



На позицию шестёрки-восьмёрки требовался опытный футболист. Доменико просил разбавить молодую команду. Проанализировав рынок, мы вышли на 31-летнего Адриена Силву. Тренерам он очень понравился. После сложных переговоров мы добились, чтобы он пришёл в «Спартак» за ноль. Он воспользовался своей понятийной договорённостью с «Лестером» и разорвал с ними контракт в одностороннем порядке. Мы долго обсуждали личку, но всё же договорились, он готов был ехать в «Спартак», как и Гуга, но в самом конце по ним приняли другое решение.



Силву убеждали по «Зуму» около месяца. По Гуге общались ещё дольше. Было очень много раундов переговоров. Силва — суперпрофессионал. Очень хочет поехать на Евро, и тренер сборной пообещал: будешь играть в клубе — возьму. Поэтому он детально расспрашивал о своей роли у Тедеско. Судя по тому, как Адриен цементировал центр поля в «Монако», он должен был принести пользу «Спартаку». Но не сложилось», — приводятся слова Чистякова на сайте телеканала «Матч».

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