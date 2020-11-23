Митрюшкин: поначалу Карпин показательно не обращался ко мне по имени. Внутри всё кипело

Экс-вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин, ныне выступающий за «Фортуну», поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным, который сейчас возглавляет «Ростов».
«Мне всегда нравилось, как Карпин работает. Всё говорил напрямую, жёстко, но зато ничего не скрывал. Я никогда на него не обижался. Наоборот, многие вещи меня подстёгивали и закаляли. Например, на первых тренировках Карпин показательно не обращался ко мне по имени. Кричал: «Эй, вратарь! Иди сюда». В такие моменты у меня внутри всё кипело. Думал: ну, сейчас я покажу, что за вратарь. Старался доказать, потому что понимал — это проверка: выдержу или нет. Хотя во время двусторонок он пихал очень жёстко. Но я считаю, что и это нормально. Раз уж пришёл тренироваться, не нужно бояться: неважно, что ты молодой — иди в стыки, рубись по полной! Это европейский подход», — цитирует Митрюшкина Sport24.
Митрюшкин является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2013 по 2015 год. Впоследствии 24-летний голкипер начал европейскую карьеру, а в «Фортуну» перешёл в этом году.
- 23 ноября 2020
-
11:33
-
11:32
-
11:22
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
09:45
-
09:29
-
09:19
-
08:38
-
08:30
-
07:30
-
07:16
-
06:57
-
06:36
-
05:19
-
04:44
-
04:35
-
04:17
-
03:14
-
02:16
-
02:01
-
01:33
-
01:25
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:24
-
00:14