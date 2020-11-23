Митрюшкин: поначалу Карпин показательно не обращался ко мне по имени. Внутри всё кипело

Экс-вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин, ныне выступающий за «Фортуну», поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным, который сейчас возглавляет «Ростов».



«Мне всегда нравилось, как Карпин работает. Всё говорил напрямую, жёстко, но зато ничего не скрывал. Я никогда на него не обижался. Наоборот, многие вещи меня подстёгивали и закаляли. Например, на первых тренировках Карпин показательно не обращался ко мне по имени. Кричал: «Эй, вратарь! Иди сюда». В такие моменты у меня внутри всё кипело. Думал: ну, сейчас я покажу, что за вратарь. Старался доказать, потому что понимал — это проверка: выдержу или нет. Хотя во время двусторонок он пихал очень жёстко. Но я считаю, что и это нормально. Раз уж пришёл тренироваться, не нужно бояться: неважно, что ты молодой — иди в стыки, рубись по полной! Это европейский подход», — цитирует Митрюшкина Sport24.



Митрюшкин является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2013 по 2015 год. Впоследствии 24-летний голкипер начал европейскую карьеру, а в «Фортуну» перешёл в этом году.

Экс-вратарь «Спартака» нашёл новое место работы. Теперь Митрюшкин будет играть в Германии На поиски нового клуба ушло четыре месяца.