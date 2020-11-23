Сергей Карасёв назначен на матч «Аякса» в Лиге чемпионов

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Мидтьюлланном» обслужит российская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УЕФА.



Главным судьёй встречи назначен Сергей Карасёв. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощником рефери будет Виталий Мешков, которому поможет Владимир Москалёв. Четвёртый судья – Кирилл Левников.



Матч «Аякс» – «Мидтьюлланн» состоится 25 ноября на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



После трёх туров «Аякс», набрав 4 очка, занимает второе место в группе D, уступая «Ливерпулю» (9). Располагающаяся строчкой ниже «Аталанта» отстаёт от нидерландского коллектива по дополнительным показателям. «Мидтьюлланн» (0) замыкает квартет.

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