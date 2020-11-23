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Матч «Атлетико» — «Локомотив» в Лиге чемпионов обслужит словенская бригада арбитров

Матч «Атлетико» — «Локомотив» в Лиге чемпионов обслужит словенская бригада арбитров
Футбол / РПЛ 0

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Его ассистентами станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович. За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт (Германия).

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.

Первая встреча команд, прошедшая в Москве 3 ноября, завершилась ничьей (1:1). «Локомотив», набрав 2 очка, занимает третье место в группе A, «Атлетико» (4) — второе. Мюнхенская «Бавария» (9) возглавляет группу, «Ред Булл Зальцбург» (1) занимает последнее место.

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